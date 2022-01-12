Харьковчанин Евгений Ивашко, ранее сделавший себе на лбу татуировку в виде надписи "Кернес жив", снова шокировал общественность. На этот раз парень "отличился" татуировкой Петра Порошенко, которую сделал на пятой точке.

Об этом сообщает соответствующее видео, опубликованное в Instagram Евгения Ивашко.

На видео можно заметить изображение Украины Петра Порошенко, который держится руками за тюремную решетку. Татуировка подписана "В тюрьме сейчас макароны".

"Решил набить новое тату "В тюрьме сейчас макароны". Первый сеанс прошёл отлично. Ждём Петра Алексеевича. Полное завершение тату 17-го числа", - написал Евгений Ивашко в Instagram, намекая на заявленную дату возвращения Порошенко в Украину.

Прежнего тату в честь Кернеса, которое было сделано на лбу, у парня уже нет.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники киевского тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio выставили фото в соцсетях, на котором они запечатлены с привязанной свиньей и заявили, что готовятся на ее теле сделать татуировку. Этим они вызвали гнев зоозащитников.

Также мы писали, что победителем фестиваля Kharkiv Tattoo Convention стал одессит Евгений Ерошевский, шеф-повар известного ресторана в центре города. На спине парня изображены черная ретро-машина "Чайка" и портреты Утесова и Жванецкого.