Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что планирует вернуться в Украину 17 января. По его словам, намерен встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - сообщил он.

По словам Порошенко, он вернется "не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане".

Также экс-президент заявил, что с 10 по 15 января он намерен "работать в Европе".

Напомним, "Страна" писала о том, что 20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Причем сам экс-президент в это время находится не в Украине - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу.

Также мы писали о том, что сам Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января, добавив, что сделает это когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.