Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, заявил, что у правоохранителей уже готово решение о задержании и доставке его подзащитного в суд. Об этом адвокат Игорь Головань сообщил во время брифинга в среду, 12 января.

Как сообщалось, политсила Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила о возвращении своего лидера в Украину 17 января - Петр Порошенко прилетит в Киев в следующий понедельник рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00 утра.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

А за несколько дней до этого, 17 декабря, Порошенко покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что он планово вылетел в Турцию и Польшу.

Также мы писали, что 6 января суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. "Страна" публиковала полный список арестованного имущества Порошенко.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".