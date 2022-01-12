Экс-президент Украины Петр Порошенко вернется в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00 утра.

Об этом говорится в сообщении его политической силы "Европейская солидарность".

Судя по всему, речь идет о рейсе компании Wizz Air, который вылетает из аэропорта имени Шопена в 06:40, а приземляется в Жулянах. Билеты на этот рейс можно купить еще сейчас за 750 грн.

В "Евросолидарности" также заявляют, что сейчас Порошенко "проводит важные встречи" в Брюсселе.

Отметим, что сейчас именно в Брюсселе проходит встреча представителей России и НАТО. Не исключено, что позже Порошенко припишет себе влияние на ход переговоров.

Тем временем, в соцсетях сторонники Порошенко распространяют призывы собираться в Киеве для встречи "Гетьмана". Некоторые советуют как сэкономить на поездке: потратить на покупку билета в столицу "Вовину тысячу".

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

А за несколько дней до этого, 17 декабря, Порошенко покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что он планово вылетел в Турцию и Польшу.

Также мы писали, что 6 января суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. "Страна" публиковала полный список арестованного имущества Порошенко.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".