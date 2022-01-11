Украинский рэпер из Яготина Владимир Завгородний написал стихотворение по случаю возвращения Петра Порошенка в Украину 17 января. Свою песню он посвятил экс-президенту Украины и его "достижениям".

Об этом стало известно из фейсбука украинского музыканта. Трек исполняется на русском языке.

"Я принёс благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова!

Не страшна зима с её морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами!" - поется в песне.

Стоит отметить, что в треке упоминаются не только "достижения" Петра Порошенко, также идет речь о "Вовиной тысяче", "потере депутатских мандатов", "велосипеде Зеленского", "отпуске генпрокурора" и "украинском менталитете".

Надо отметить, что трек не лишен иронии:

"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы,

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Депутаты выбрасывают мандат и снова берутся за фотоаппарат

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вослед,

Зеленский останавливает кортеж и садится на велосипед…".

Напомним, 6 января Петр Порошенко заявил о том, что планирует вернуться в Украину 17 числа этого же месяца. По его словам, он намерен встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

Между тем, "Страна" предсказывала, как пройдет встреча экс-президента Украины его сторонниками. Мини-майданы в поддержку Порошенко - дело в принципе привычное. Экс-президент созывал сторонников, например, когда приходил на допросы в тот же ГБР или в суд по предыдущим обвинениям, например по делу о превышении полномочий при назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Так что митинг за Порошенко в аэропорту или возле здания суда не потянет на настоящую сенсацию. Разве что собрание не будет мирным и начнутся столкновения с силовиками или же попытка захватить суд.

Мы также сообщали о том, что Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, о котором первой сообщила "Страна", и наложил арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым.