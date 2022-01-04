Следствие получило ответ от компании "Турецкие авиалинии" на запрос о точном времени покупки билета на самолёт Петром Порошенко.

Фото с политиком, который стоит в очереди на посадку рейса в Стамбул, появились перед самым его вылетом в 20.40. Их первой опубликовала "Страна" 17 декабря.

Как оказалось, билет был куплен уже в 19.04 17 декабря, то есть уже через пять минут после того, как "Страна" первой сообщила, что Порошенко собираются вручать подозрение по делу о госизмене.

Ранее в тот же день 17 декабря Петру Порошенко пытались вручить повестку на допрос, но он, ругаясь, убежал от следователей.

"То, что Порошенко в тот же день вечером купил билет на самолёт, менее, чем за два часа до вылета, показывает, что он это делал в спешке. То есть, его поведение можно трактовать как побег из страны. Это, безусловно, также будет использовано в суде при обосновании меры пресечения в виде взятия под стражу", - сказал "Стране" источник в прокуратуре.

Ранее "Страна" сообщала, как Порошенко с русским матом убегал от повестки и объявят ли ему подозрение по делу о государственной измене.