В Госбюро расследований опровергли обнародованную во вторник, 4 января, информацию том, что следователь якобы отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, который является фигурантом дела о госизмене. В ГБР настаивают, что подобное процессуальное решение не принималось, сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители напомнили, что народный депутат Украины Петр Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "ЛДНР" в рамках начатого уголовного производства.

Следователи ГБР и СБУ расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятому президенту Украины сообщили о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за границей - он покинул Украину еще 17 декабря и заявил, что не собирается возвращаться домой до Нового года.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.