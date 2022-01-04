Порошенко выбрал 40 любимых фотографий 2021 года. Фото: flickr.com/photos/poroshenkopetro

Экс-президент Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, продолжает подводить итоги 2021 года в картинках. Вслед за мемами он опубликовал 40 самых запоминающихся (по его мнению) фото из своей жизни за прошлый год. 

Подборку Порошенко опубликовал на фотохостинге Flickr. 

В число любимых снимков экс-президента попало и весьма интересное фото Порошенко рядом с мальчиком с ящиком на голове из какого-то шведского супермаркета.

Отметим, что в начале октября 2021 года Порошенко принимал участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю. Вероятно, этот снимок мог быть сделан во время этой его поездки. 

Порошенко опубликовал фото с мальчиком с корзинкой на голове

Напомним, "Страна" писала о том, что  20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. 

Причем сам экс-президент в это время находится не в Украине - 17 декабря он покинул страну  после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу.

Также мы писали о том, что сам Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января, добавив, что сделает это когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

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