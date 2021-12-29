Следователи ГБР и СБУ расследуют уголовное производство по преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве уже поставлено в известность о подозрении двум народным депутатам, в том числе пятому президенту Украины, бывшему Министру энергетики и угольной промышленности, одному гражданскому лицу", - говорится в сообщении.

29 декабря 2021 следователи ГБР провели ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

Напомним, сегодня утром стало известно об обысках, проведенных у представителей политсилы Петра Порошенко "Евросолидарность".

Как сообщалось, 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о взятии Порошенко под стражу с миллиардным залогом. Но при этом после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд по состоянию на 28 декабря не получал ходатайство о его аресте.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это, когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы писали, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь соратники Порошенко потребовали от СБУ возбудить дело против Зеленского по статье госизмена.