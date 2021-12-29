Рано утром 29 декабря у представителей "Европейской солидарности" прошли обыски в рамках уголовного дела Петра Порошенко.

Об этом сообщил на брифинге глава центрального штаба "Евросолидарности" Александр Турчинов.

По его словам, обыскивали жилища помощника Порошенко Юрия Онищенко и экс-нардепа Сергея Березенко.

"Сегодня в 7 утра состоялись обыски у представителей нашей партии, а именно обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа... Также экс-депутата Сергея Березенко обыскивали сегодня и других наших коллег. Вы знаете, что они искали? Они искали ответ на тот кризис, который существует сегодня, они искали документы, связанные с углем. Но не 2021, а 2014 года", - сказал Турчинов.

И добавил: "Ничего не нашли, но такое поздравление новогоднее передали".

Также он считает, что цель таких обысков - не сбор доказательной базы, а демонстративное запугивание и унижение.

Напомним, 20 декабря Порошенко стал подозреваемым в деле о содействии терроризму и госизмене.

24 декабря Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки в суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Находящийся сейчас за границей экс-президент пообещал после Нового года вернуться в Киев и дать разъяснения по поводу его уголовного преследования за госизмену.