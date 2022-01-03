После публикации Владимира Зеленского в Instagram с фотографией с первой тренировки в 2022 году, на которой он запечатлен с двумя своими собаками, пользователи соцсетей начали активно обсуждать одного из домашних питомцев президента.

В частности, речь идет о собаке по имени Петя. Под публикацией Зеленский написал, что "Петя спит, Нора зевает".

Украинцы сразу провели аналогию между именем одной из собак Зеленского с именем экс-президента Петра Порошенко.

Так, например, пользователь Facebook Елена Скидан написала, что от Владимира Зеленского "везде выпирают некие нарративы".

"У нашего цуцик по кличке Петя. Хорошо хоть вторая по кличке Нора, а не Юля. Хотя, Нора - это из "Ликвидации":

- Нора - это из Ибсена! - Помните? Везде выпирает из него некие нарративы", - написала она.

В комментариях экс-президенту Порошенко уже предложили завести какого-нибудь домашнего питомца и называть его "Зелей".

Кроме этого, кто-то из пользователей в Instagram шутит о том, что "Петя не спит, он в Польше".





Вообще у Зеленского две собаки: черный цвергшнауцер по кличке Петя и белая швейцарская овчарка по кличке Нора. Обеих он дрессировал. Еще в 2017 году президент опубликовал в своем Instagram два видео, в которых пожаловался, что Петя отказывается давать ему лапу.

На первом видео Зеленский назвал Петю "цирковым псом".

"А теперь внимание, как Петя исполняет. Петя, сидеть. Молодец. Дай лапу… (Петя не дает). Нора, дай лапу. Петя, ты видишь, как надо работать. Дай лапу. Цирковой пес. А ты умеешь только сидеть. Молодец", - сказал президент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

А вот на втором ролике Зеленский даже сравнил цвергшнауцера с рысью.

"Вот она — рысь. Земля трясется, как он бежит. Петя, стой Петечка. Петя, сидеть. Вот она, собака, выполняющая все команды. Молодец. Красавчик. Стоять, бояться, сидеть. Бомба. Петя, дай лапу. Петя, Петя, Петя. Не все в этом видео хорошо. Но ни одна собачка не пострадала. Красавчик, дай поцелую. Петя! Красавец", - заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Также Зеленский в публикациях за 2017 год называет Петю "суровым" и "хозяином дома".

Ранее "Страна" писала, что в ноябре Зеленский опубликовал первое фото с сединой у себя в Инстаграм. При этом подписчики акцентировали внимание на то, что она проявилась очень резко.

Кроме того, мы рассказывали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2022-м годом. Его обращение оказалось очень длинным - более 22 минут.