После высмеивания в Facebook внешнего вида главы Минобороны Алексея Резникова украинские пользователи в соцсетях начали массово публиковать "зраду" от Google. Так, на запрос "сколько лет придурку" поисковая система Google выдает официальную биографию президента Украины Владимира Зеленского на сайте Банковой.

Примечательно, что биография украинского гаранта занимает первое место среди предложенных вариантов по запросу. При этом на втором месте сразу после Зеленского оказалась биография скандального российского артиста Никиты Джигурды.

В свою очередь третье место по запросу "сколько лет придурку" заняла биография российского певца Прохора Шаляпина.

Между тем, с 1 января в Украине начал действовать "налог на Google". По нему все цифровые покупки, которые украинцы осуществляют в зарубежных компаниях-нерезидентах, должны облагаться налогом на добавленную стоимость - НДС. "Страна" ответила на главные вопросы о "цифровом налоге".

Также мы рассказывали, что в 2021 году украинцы чаще всего искали с помощью поисковой системы Google информацию про "Евро 2020" и нашумевший корейский сериал "Игра в кальмара".