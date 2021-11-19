Поисковик Google и сетевая энциклопедия "Википедия" более двух лет вместо фото серийного убийцы из Нью-Йорка Натаниэля Уайта показывали изображение его полного тезки. Правда, второй Уайт тоже преступник (он сидел за крупную ражу, изнасилование и избиение), но при этом даже никогда не был в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание Vice.

На счету убийцы, орудовавшего в 1990-х, жизни шести женщин, включая 14-летнюю несовершеннолетнюю.

Информацию о нем стали иллюстрировать изображением полного тезки из штата Флорида после выхода на телеканале Discovery 13 августа 2018 года эпизода программы под названием "Зло живет здесь". В сюжете говорилось о Уайте, и всего на пару секунд мелькала фотография другого жителя США с таким же именем и фамилией. Вскоре снимок добавили в статью на "Википедии" и в сервис "Google картинки".

В 2020 году Натаниэль Уайт из Флориды подал иск против Discovery, обвинив телеканал в клевете, вторжении в частную жизнь и умышленном причинении стресса. Также в иске упоминаются Google, Facebook, Twitter, Wikipedia Inc. и другие сайты, на которых появлялись его изображения в качестве портрета душегуба.

В октябре 2021 года судья признал упомянутые компании невиновными, однако разбирательство с Discovery все еще продолжается.

Адвокат Уайта из Флориды Чарльз Барфилд заявляет, что путаница "нанесла его клиенту эмоциональную и психологическую травму". Из-за того, что его ошибочно выставили серийным убийцей, Натаниэлю пришлось скрывать свою внешность от окружающих, опасаясь мести. Сейчас эту задачу облегчают медицинские маски.

Журналисты Vice выяснили, как ошибочный снимок попал на экраны и сайты.

Непричастный к убийствам Натаниэль Уайт семь лет назад вышел на свободу, однако его фотография сохранилась в базе правоохранительных органов и впоследствии попала в телепередачу. При этом серийный убийца с тем же именем отбывает 150-летний срок в Нью-Йорке.

Редактор "Википедии" Андреас Колбе пояснил, что фото для статьи пользователь с ником Vwanweb взял с сайта под названием Crimefeed.com. На таких ресурсах без разрешения людей размещают снимки из полицейских баз данных.

"Я считаю, что, как и многие другие редакторы, Vwanweb просто следовал практике сообщества, которое широко использует источники, рассказывающие "правду о преступности" и таким образом развлекающие публику. Уровень надежности этих источников такой же, как у таблоидов", - сказал Колбе.

Он добавил, что в "Википедии" много ошибок из-за ссылок на ненадежный источник, так как энциклопедия пользуется принципом "проверяемость, а не истина". В итоге получается, что ее составители просто копируют информацию, не пытаясь выяснить правду.

Ошибка в поисковой выдаче Google обусловлена тем, что по запросу о Натаниэле Уайте появляется ссылка на страницу "Википедии", где размещено неправильное изображение.

Адвокаты Натаниэля Уайта говорят, что пытались связаться с Google, чтобы удалить снимки, но компания не пошла им навстречу. Она сделала это только после обращения журналистов.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская "Википедия" опубликовала карту России с Крымом.

Правда, после нашей публикации она убрала полуостров с карты РФ.