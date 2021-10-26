Немецкая версия онлайн-энциклопедии Википедия перестала называть Беларусь "Белой Россией".

На это еще на прошлой неделе обратили внимание немецкоязычные пользователи Фейсбука.

На протяжении 20 лет статья о Беларуси в немецкой Википедии была озаглавлена "Weißrussland". Это название состоит из двух слов: "weiß" (немецкое "белый") и "Russland" (немецкое "Россия"). Жителям ФРГ было знакомо именно такое наименование государства.

Но с 20 октября Википедия стала называть страну "Belarus".

По словам сотрудника Немецкого исторического института Варшавы Феликса Аккермана, который входит в белорусско-германскую историческую комиссию, этот орган еще в июле 2020 года официально рекомендовал называть страну "Belarus". К рекомендации сразу прислушался еженедельник Der Spiegel, за ним последовали и остальные немецкие СМИ.

И вот теперь дошла очередь до Википедии.

Однако остались ресурсы и организации, которые все еще используют название "Weißrussland": например, издательство Springer, а также некоторые СМИ в Швейцарии и Австрии.

Ранее "Страна" сообщала о выходе глоссария СНБО, в котором название "Белоруссия" объявлено фейком и клише и рекомендуется называть республику Беларусью.

Мы также писали, что литовским националистам удалось добиться удаления из англоязычной Википедии статьи о белорусском гербе "Погоня". Теперь герб Беларуси в 1991-1995 годах значится там как герб Литвы.