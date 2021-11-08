Браузер Google Chrome представляет большую угрозу для конфиденциальности, делая человека продуктом, который нужно монетизировать, чтобы обеспечить огромную прибыль.

Об этом написал специалист по вопросам безопасности Зак Доффман в своей статье для американского журнал Forbes.

Поведение пользователя отслеживают, а полученную информацию продают посторонним веб-страницам или приложениям. Вот почему для личной безопасности Google Chrome лучше не устанавливать в своем смартфоне, а при наличии такового - удалить или отключить в настройках, советуют эксперты.

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Как происходит сбор данных

Аналитики утверждают, что Chrome собирает конфиденциальные данные с телефонов миллиардов пользователей, пока те ничего не подозревают.

Понятно, что не только Google занимается этим. В октябре стало известно, что Facebook собирает данные о вашем местоположении, используя метаданные с ваших фотографий и IP-адреса, даже если в настройках обновления вы указываете "никогда".

Facebook признает это, но в то же время не объясняет, почему поступает наперекор решению пользователей, которые специально отключают отслеживание своего местоположения.

Недавно исследователи безопасности предупредили, что Facebook пошел еще дальше, используя акселерометр на iPhone для отслеживания движений - что можно легко использовать для мониторинга ваших действий или поведения.

Google действует по той же схеме, но куда жестче, поскольку даже меры конфиденциальности Apple на него не действуют. И здесь вызывает тревогу то, что Chrome, в отличие от Facebook, собирает данные не для себя. Браузер делится личными данными пользователей с другими приложениями и сервисами.

Данные о местоположении используются в том числе для того, чтобы выяснить круг ваших контактов и знакомств. То есть геолокации разных пользователей анализируются - пересекаются они или нет.

Режим "инкогнито" не спасает

Эксперт по кибербезопасности Томми Миск подтверждает, что в Google Chrome происходит сбор конфиденциальных данных юзеров без их ведома. Forbes со ссылкой на Миска заявляет, что даже Facebook не собирает такого количества данных, как это делает Google.

Миск предупреждает, что "датчик движения доступен для Chrome по умолчанию, тогда как Safari в iOS доступ защищен с помощью разрешения от пользователя".

"Что еще хуже, Chrome делает это, даже когда установлен в режим приватного просмотра или "инкогнито". Это вообще нормально?", - недоумевает киберэксперт.

Это значит, что Google Chrome следит за любыми вашими передвижениями. Приложение будет считать шаги, даже если оно вообще не запущено, потому что служба работает в фоновом режиме постоянно. Как утверждает Миск, эти данные Chrome предоставляет по умолчанию другим сайтам, с которыми связан договорными отношениями.

Еще одна плохая новость для Google Chrome с точки зрения конфиденциальности - отказ от FLoC (передача рекламодателям данных не о конкретном пользователе, а сразу об аудитории - на основе их истории просмотров и интересов, - Ред.). То есть Google "случайно" допустил персональное отслеживание миллионов пользователей.

"Google заявляет о своем намерении разобраться, как размещать рекламу и одновременно сохранить конфиденциальность. Но эти планы продолжают откладываться, а программы отслеживают людей и позволяют создавать новые варианты использования рекламы", - делает выводы Доффман.

"Chrome - самый популярный в мире браузер, контролируемый крупнейшим в мире гигантом цифровой рекламы, организацией, контролирующей 75% веб-отслеживания. Математика проста. Пока пользователи не сделают выбор, который ставит конфиденциальность на первое место, мы не можем ожидать, что что-то изменится, - подводит итоги автор статьи.

Что делать?

Apple улучшила свою безопасность и конфиденциальность, заблокировав данные датчика движения и сделав доступ к личным данным только по конкретному запросу и с ограничением по времени.

Apple Safari требует специального разрешения для доступа к движению. Фото: APPLE IOS/SAFARI

Того же сейчас ждут от Google. А пока безопаснее использовать Chrome на iPhone, чем на Android, потому что Apple блокирует этот тип сбора данных для всех браузеров.

OS принудительно запрашивает разрешение в Chrome

Если отключить доступ к датчикам движения вашего телефона в Chrome на Android в настройках, то вы увидите, что Google рекомендует оставить его включенным.

Отключение датчиков движения в Google Chrome на Android

На самом деле, очень немногие пользователи знают об этих проблемах, и еще меньше пользователей будут следовать по многоступенчатому меню для изменения основных настроек системы. Особенно когда Google отмечает такие настройки как "рекомендуемые".

Автор статьи предлагает не ждать очередной программы по защите конфиденциальности пользователей, например FLoC V2, а выбрать альтернативный браузер. В Apple это может быть Safari, а в Android - поисковик Firefox, DuckDuckGo или Brave.

На Android вы можете удалить Chrome, отключив стандартный браузер в настройках.

Как удалить Chrome на вашем телефоне