Покупка сертификата вакцинации, Усик и "Игра в Кальмара". Что чаще всего гуглили украинцы в 2021-м
В 2021 году украинцы чаще всего искали с помощью поисковой системы Google информацию про "Евро 2020" и нашумевший корейский сериал "Игра в кальмара".
Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.
В текущем году украинцев интересовало шоу "Холостях" и популярный корейский сериал, а также Олимпийские игры и Евровидение. Однако в десятку самых частых запросов вошли и запросы, которые касаются учебы: веб сервис для школ "Классрум" и поступление. и Согласно рейтингу в Топ-10 самых популярных запросов этого года вошли:
- Евро 2020;
- Игра в кальмары;
- Холостяк 2021;
- Классрум;
- Украина Великобритания;
- Усик Джошуа;
- Евровидение 2021 г.;
- Украина Швеция;
- Олимпиада 2021 г.;
- Поступление 2021.
В запросе категории "персона" украинцы чаще всего искали информацию про Усика, российского оппозиционного политика Алексея Навального и певицу Максим.
Топ-10 персон года согласно количеству запросов в Google:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдвин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Среди тех, кто умер в текущем году, украинцы чаще всего гуглили принца Филиппа. Топ-10 умерших, которых часто искали в Google украинцы:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Чаще всего жители нашей страны в текущем году гуглили такие фильмы:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круэлла
- Гнев человеческий
- Красное сообщение
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
И такие сериалы:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постучи в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер с Рублевки
- Папик 2 сезон
Больше всего украинцев интересовали следующие ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Евровидение 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабушка
- Звезды в Африке
- Танцы со звездами
Среди покупок в Украине чаще всего искали:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Кроме того, украинцы гуглили и разные вопросы. Жители нашей страны хотели узнать хотели узнать, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус и как получить сертификат о вакцинации.
Топ-10 вопрос: "Что такое?/Що таке?"
- АВОВА
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Вопрос: "Как?/Как?":
- Как умер Сквидвард?
- Как выйти замуж?
- Как изменить поставщик газа?
- Как сыграла Украина?
- Как получить сертификат о вакцинации?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Как обновить действие?
- Как зарегистрироваться в Дие?
- Как похудеть за неделю?
Напомним, в прошлом году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с причинами пожаров в Австралии и роста доллара и методоика изготовления масок и антисептиков. Кроме того, жителей нашей страны интересовало как умерла Свинка Пеппа и как выйти замуж.
Также "Страна" сообщала, что Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google.