В 2021 году украинцы чаще всего искали с помощью поисковой системы Google информацию про "Евро 2020" и нашумевший корейский сериал "Игра в кальмара".

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

В текущем году украинцев интересовало шоу "Холостях" и популярный корейский сериал, а также Олимпийские игры и Евровидение. Однако в десятку самых частых запросов вошли и запросы, которые касаются учебы: веб сервис для школ "Классрум" и поступление. и Согласно рейтингу в Топ-10 самых популярных запросов этого года вошли:

Евро 2020;

Игра в кальмары;

Холостяк 2021;

Классрум;

Украина Великобритания;

Усик Джошуа;

Евровидение 2021 г.;

Украина Швеция;

Олимпиада 2021 г.;

Поступление 2021.

В запросе категории "персона" украинцы чаще всего искали информацию про Усика, российского оппозиционного политика Алексея Навального и певицу Максим.

Топ-10 персон года согласно количеству запросов в Google:

Александр Усик

Алексей Навальный

МакSим

Сергей Стерненко

Адель Асанти

Алек Болдвин

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрей Ярмоленко

Среди тех, кто умер в текущем году, украинцы чаще всего гуглили принца Филиппа. Топ-10 умерших, которых часто искали в Google украинцы:

Принц Филипп

Владимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорий Чапкис

Антон Поляков

Александр Шаляпин

Андрей Мягков

Саид Губденский

Петр Мамонов

Валерий Гаркалин

Чаще всего жители нашей страны в текущем году гуглили такие фильмы:

Веном 2

Отряд самоубийц 2

Круэлла

Гнев человеческий

Красное сообщение

Лига справедливости Зака ​​Снайдера

После 3

Босс молокосос 2

Дюна

Душа

И такие сериалы:

Игра в кальмара

Джинни и Джорджия

Жуки 2 сезон

Постучи в мою дверь

Отпуск

Атака титанов

Трудные подростки 3 сезон

Бриджертоны

Милиционер с Рублевки

Папик 2 сезон

Больше всего украинцев интересовали следующие ТВ-шоу:

Холостяк 2021

Евровидение 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабушка

Звезды в Африке

Танцы со звездами

Среди покупок в Украине чаще всего искали:

Поп-ит

Билет на поезд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепуска на транспорт в Киеве

Санки

Сертификат о вакцинации

PlayStation 5

Биткоин

Витамин D

Кроме того, украинцы гуглили и разные вопросы. Жители нашей страны хотели узнать хотели узнать, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус и как получить сертификат о вакцинации.

Топ-10 вопрос: "Что такое?/Що таке?"

АВОВА

Симпл димпл

Формалин

Поп ит

Локдаун

Митинг

Клабхаус

Игра в кальмара

Радужный поцелуй

Фриланс

Вопрос: "Как?/Как?":

Как умер Сквидвард?

Как выйти замуж?

Как изменить поставщик газа?

Как сыграла Украина?

Как получить сертификат о вакцинации?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Как обновить действие?

Как зарегистрироваться в Дие?

Как похудеть за неделю?

Напомним, в прошлом году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с причинами пожаров в Австралии и роста доллара и методоика изготовления масок и антисептиков. Кроме того, жителей нашей страны интересовало как умерла Свинка Пеппа и как выйти замуж.

Также "Страна" сообщала, что Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google.