Стало известно, что чаще всего украинцы искали в Google. Фото: pixabay

В 2021 году украинцы чаще всего искали с помощью поисковой системы Google информацию про "Евро 2020" и нашумевший корейский сериал "Игра в кальмара".

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

В текущем году украинцев интересовало шоу "Холостях" и популярный корейский сериал, а также Олимпийские игры и Евровидение. Однако в десятку самых частых запросов вошли и запросы, которые касаются учебы: веб сервис для школ "Классрум" и поступление. и Согласно рейтингу в Топ-10 самых популярных запросов этого года вошли: 

  • Евро 2020;
  • Игра в кальмары;
  • Холостяк 2021;
  • Классрум;
  • Украина Великобритания;
  • Усик Джошуа;
  • Евровидение 2021 г.;
  • Украина Швеция;
  • Олимпиада 2021 г.;
  • Поступление 2021.

В запросе категории "персона" украинцы чаще всего искали информацию про Усика, российского оппозиционного политика Алексея Навального и певицу Максим.

Топ-10 персон года согласно количеству запросов в Google:

  • Александр Усик
  • Алексей Навальный
  • МакSим
  • Сергей Стерненко
  • Адель Асанти
  • Алек Болдвин
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрей Ярмоленко

Среди тех, кто умер в текущем году, украинцы чаще всего гуглили принца Филиппа. Топ-10 умерших, которых часто искали в Google украинцы:

  • Принц Филипп
  • Владимир Меньшов
  • Жан-Поль Бельмондо
  • Григорий Чапкис
  • Антон Поляков
  • Александр Шаляпин
  • Андрей Мягков
  • Саид Губденский
  • Петр Мамонов
  • Валерий Гаркалин

Чаще всего жители нашей страны в текущем году гуглили такие фильмы:

  • Веном 2
  • Отряд самоубийц 2
  • Круэлла
  • Гнев человеческий
  • Красное сообщение
  • Лига справедливости Зака ​​Снайдера
  • После 3
  • Босс молокосос 2
  • Дюна
  • Душа

И такие сериалы:

  • Игра в кальмара
  • Джинни и Джорджия
  • Жуки 2 сезон
  • Постучи в мою дверь
  • Отпуск
  • Атака титанов
  • Трудные подростки 3 сезон
  • Бриджертоны
  • Милиционер с Рублевки
  • Папик 2 сезон

Больше всего украинцев интересовали следующие ТВ-шоу:

  • Холостяк 2021
  • Евровидение 2021
  • Холостячка 2
  • Пацанки 6 сезон
  • Игра на ТНТ
  • Оскар 2021
  • Маска
  • Супербабушка
  • Звезды в Африке
  • Танцы со звездами

Среди покупок в Украине чаще всего искали:

  • Поп-ит
  • Билет на поезд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепуска на транспорт в Киеве
  • Санки
  • Сертификат о вакцинации
  • PlayStation 5
  • Биткоин
  • Витамин D

Кроме того, украинцы гуглили и разные вопросы. Жители нашей страны хотели узнать хотели узнать, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус и как получить сертификат о вакцинации.

Топ-10 вопрос: "Что такое?/Що таке?"

  • АВОВА
  • Симпл димпл
  • Формалин
  • Поп ит
  • Локдаун
  • Митинг
  • Клабхаус
  • Игра в кальмара
  • Радужный поцелуй
  • Фриланс

Вопрос: "Как?/Как?":

  • Как умер Сквидвард?
  • Как выйти замуж?
  • Как изменить поставщик газа?
  • Как сыграла Украина?
  • Как получить сертификат о вакцинации?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Как обновить действие?
  • Как зарегистрироваться в Дие?
  • Как похудеть за неделю?

Напомним, в прошлом году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с причинами пожаров в Австралии и роста доллара и методоика изготовления масок и антисептиков. Кроме того, жителей нашей страны интересовало как умерла Свинка Пеппа и как выйти замуж.

Также "Страна" сообщала, что Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google.

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