В Facebook украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Украины Алексея Резникова. Так, на фотографии, которую опубликовал Офис президента, политик стоит в плохо сидящем костюме. Один из пользователей даже заявил, что дело в "бронелифчике", который надел Резников.

Речь идет о записи от 1 января, где сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Данная новость сопровождалась фотографией Зеленского, Галушкина, Резникова и других чиновников.

Часть пользователей в комментариях под постом рассмешил внешний вид Резникова. Один из комментаторов под ником Per Asperas назвал костюм Резникова "бронелифчиком".

"Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — добавил Игорь Политов.

Еще один пользователь, Владимир Островский, призвал министра "надеть нормальный костюм", прежде чем фотографироваться, поскольку "ему стыдно".

Однако, вскоре часть комментариев удалили.

"По состоянию на 17:20 [1 января] в статданных указано — 158 комментариев. В реале — около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?" — пишет Полина Кравцова.

Ранее Алексей Резников заявлял, что наша страна хотела бы получить от западных партнеров не только оборонительное, а и наступательное оружие.

Помимо этого, Резников также считает, что более 70% расходов в бюджете армии Украины уходят на ее содержание и попросту "проедаются". По его словам, в госбюджете не хватает 23 миллиарда долларов, чтобы достичь расходов на армию на уровне 3% от ВВП.