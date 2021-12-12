Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные СМИ, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для возобновления застопорившихся мирных переговоров.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на интервью министра обороны Украины Резникова.

"Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса", - говорится в сообщении издания Financial Times, которой дал интервью Алексей Резников.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность отправку американских войск в Украину в случае вторжения России.

Напомним, что Джо Байден на следующий день после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность применения военной силы в одностороннем порядке в связи с ситуацией в Украине.

Также мы писали, что в МИД России заявили, что втягивание Украины в НАТО чревато масштабным военным конфликтом в Европе.