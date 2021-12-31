Национальное агентство по предотвращению коррупции подтвердило информацию о том, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" народный депутат Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании и указал в декларации за 2020 год недостоверные сведения на 1,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация в справке НАПК.

После проверки информация о том, что Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании в городе Хавеа, которым он вместе с женой владеет около семи лет, подтвердилась.

Кроме того, в справке говорится, что, по предоставленным Герасимовым документам, кадастровая стоимость особняка во время приобретения в 2013 году была примерно 35 тысяч евро (около 1 млн 83 тыс. грн по нынешнему курсу). В общей сложности в НАПК насчитали недостоверных сведений в декларации нардепа на 1,2 млн гривен.

По словам народного избранника, этот дом он подарил своей маме, но в НАПК обнаружили, что соглашение не было оформлено по испанскому законодательству. Результаты данной проверки будут привлечены к уголовному производству НАБУ, которое зарегистрировали после выхода расследования "Схем".

Напомним, в апреле журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором шла речь об испанском особняке Герасимова. Площадь поместья составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

Также сообщалось, что Герасимов носит куртку с мехом койота почти за 30 тыс. гривен.