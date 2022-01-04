Источник "Страны" в Офисе генпрокурора назвал фейком информацию об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, которое ранее распространили ряд изданий и блогеров и уже опровергли в ГБР.

"Журналисты перепутали. В решении суда, на который они ссылаются, речь идёт об отзыве ходатайства по другому фигуранту этого же дела - Демчишину. По Порошенко никто ходатайство не отзывал", - сообщил источник.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за границей - он покинул Украину еще 17 декабря и заявил, что не собирается возвращаться домой до Нового года.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.