Экс-президент Петр Порошенко, которому объявлено подозрение в госизмене, сейчас находится за границей, но обещает вернуться 17 января. Согласно решению суда о принудительном приводе его должны будут задержать прямо на границе и доставить под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Следствие ходатайствует о взятии его под стражу с залогом в 1 миллиард гривен.

И здесь один из главных вопросов - каким именно образом Порошенко собирается возвращаться в Украину? Будет ли он по примеру Саакашвили в 2017 году прорываться через границу в окружении своих сторонников, чтоб потом прийти с ними под суд, устроив там массовую акцию? И как вообще дальше будут развиваться события?

Ситуацию анализирует "Страна".

Путь домой

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что экс-главе государства объявили о подозрении 20 декабря письмом на место работы, то есть в Верховную Раду. Порошенко же находится за границей с 17 декабря - в этот же день ему попытались лично вручить повестку на допрос.

Сам Порошенко уверяет, что отъезд свой якобы планировал заранее и не связан с действиями правоохранительных органов. Однако, как уже писала "Страна", в авиакомпании "Турецкие авиалинии", сообщили следствию, что Порошенко купил билет вечером 17 декабря менее чем за 2 часа до вылета.

Офис генпрокурора ходатайствует об аресте, правда, с возможностью внести залог, но огромный - 1 млрд грн. Разрешение на его задержание на территории Украины и привод на судебное заседание для избрания меры пресечения следственный судья Печерского районного суда Киева уже выдал.

Порошенко утверждает, что встречи с правосудием не боится, но у него, мол, свой график, который он “не собирается согласовывать с [президентом] Зеленским”. “И дам все ответы и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма”, - заявил экс-президент в эфире своего “5 канала”.

Порошенко, похоже, вообще считает, что его нельзя объявить подозреваемым как простого смертного.

“Это сумасшествие. Я - пятый президент. Перед тем, как что-то говорить, у вас должны быть убедительные доказательства и для общества и для международных партнеров. Я приеду, поговорим”, - говорит Порошенко.

В то же время, собеседник в штабе ЕС заверил “Страну”, что бывший глава государства твердо намерен вернуться в Украину и якобы готов к любым сценариям по возвращению.

“Он в принципе готов пройти этот путь до конца, но, понятное дело, не в восторге от вырисовывающейся перспективы (возможного взятия под стражу - Ред.)” - говорит источник.

С оглядкой на это Порошенко, надо полагать, и будет организовывать свое прибытие в Украину.

На этот счет уже по политтусовке ходят разные слухи.

Об одном из сценариев рассказал глава информагенства “Украинские новости” Денис Иванеско на своей странице в Фейсбуке.

По его данным в команде Порошенко рассматривают в качестве варианта его прилет не в Киев, а переход через границу на Западной Украине.

“Там его встретит группа поддержки в 3-4 тысячи человек и перенесет через границу, как перенесли Саакашвили в свое время, если силовики попытаются его задержать. Что сможет противопоставить этому ГБР? Два автобуса полиции и решение суда о силовом приводе. Так Порошенко сам поедет в суд как только его назначат. Но прибудет уже с позиций силы. Получит свой домашний арест как Медведчук. На этом дело заглохнет”, - написал Иванеско, считая такой план “вполне рабочим”.

Мини-майданы в поддержку Порошенко - дело в принципе привычное. Экс-президент созывал сторонников, например, когда приходил на допросы в тот же ГБР или в суд по предыдущим обвинениям, например, по делу о превышении полномочий при назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Так что митинг за Порошенко в аэропорту или возле здания суда не потянет на настоящую сенсацию. Разве что собрание не будет мирным и начнутся столкновения с силовиками или же попытка захватить суд.

Однако в таком случае это - подарок для власти, которая собирает обвинения против Порошенко.

“Если сторонники экс-президента попытаются препятствовать правосудию, это, конечно, попробуют использовать против Порошенко, обвинив в организации массовых беспорядков. Не исключаю, что в случае прилета в Галичину и выступлений в его защиту представителей электората ЕС, Порошенко обвинят в сепаратизме: мол, таким образом подстрекает к акциям неповиновения центру. В общем к старым обвинениям присовокупят новые”, - говорит политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.

Об этом же говорит и источник "Страны" в следственных органах. "Порошенко может, конечно, попытаться повторить путь возвращения Саакашвили в Украину в 2017 году. Но, по итогу, может повторить его путь возвращения в Грузию в 2021 году, когда Саакашвили оказался в тюрьме", - говорит источник.

Впрочем, собеседник в окружении Порошенко опровергает подготовку команды к каким-либо радикальным сценариям. “Ничего такого мы не готовим. Если будут эксцессы, партия и парламентская фракция не будут иметь к этому отношения”, - заверил источник.

По его словам, в данный момент в штабе местом прилета Порошенко считается Киев. “Правда, мы не знаем, будет ли это Борисполь или Жуляны. Дата тоже пока неизвестна. Все будет решаться в последний момент. В любом случае затягивать с возвращением он не будет, так как это пойдет ему и партии в минус”, - говорит собеседник.

Намерения Порошенко укрепляет якобы хорошая поддержка на Западе, о которой говорят в его окружении.

“По нашим данным, в последнем разговоре Зеленского с Байденом тема Порошенко поднималась. Офис президента предупредили, чтобы все было по закону”, - утверждает источник в штабе ЕС.

Впрочем, если судить по твитам ключевых посольств США и Великобритании на тему Порошенко, реакция на подозрения экс-президенту довольно сдержанная.

А вернется ли Порошенко?

По мере приближения сроков возвращения ситуация для Порошенко вполне может ухудшиться. Как сообщают источники “Страны” в ГБР, там видят след Порошенко во многих сомнительных закупках Минобороны. И вполне может быть, что на этой информации будут основываться новые подозрения против экс-президента.

Политолог Бортник допускает, что это, а также угроза взятия под стражу, может побудить Порошенко передумать возвращаться в страну.

“Я не уверен до конца, что экс-президент вернется. Для власти же идеально, чтобы Порошенко остался за границей, что позволило бы его сравнивать с бежавшим президентом Виктором Януковичем. И никаких вопросов у Запада и пропорошенковски настроенных националистов. Его команда, оставшись без присмотра, начнет “расслаиваться”, побежит договариваться. Прозападная ниша, на которую нацелился Зеленский, лишается электорального лидера”, - объясняет Бортник “Стране”.

Впрочем, даже в случае домашнего ареста для Порошенко (по примеру Виктора Медведчука), власть, как считает Бортник, сможет значительно усилить контроль над любой деятельностью Порошенко.

“Да, он избежит СИЗО, но все его коммуникации будут взяты под контроль. Он не сможет, как прежде, управлять процессами. Порошенко посадят не в тюрьму, а, фигурально выражаясь, на цепь. И далее можно продлевать арест, сколько потребуется, даже если дело заглохнет - хоть до новых выборов Рады и президента”, - полагает эксперт.

“Власть не в той ситуации, чтобы диктовать условия тому же судейскому корпусу. Она держит внешне- и внутриполитическую оборону. А когда нет полного контроля над ситуацией, своего Ходорковского (Михаил Ходорковский, бывший глава крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС, отсидевший 10 лет - Ред.) не получится”, - считает политолог Вадим Карасев.

В тоже время, источник "Страны" в юридических кругах говорит, что для Порошенко ситуация в судах может обернуться хуже, чем для Медведчука.

"С точки зрения закона их поведение сильно отличается. Медведчук не скрывался за границей. Сам пришел получать подозрение. Потом явился на суд. Поэтому оснований брать его под стражу не было. Совсем другое дело по Порошенко - он сбежал от следователей, не получив повестку и сразу после этого уехал за границу, купив билет буквально накануне вылета. Поэтому у судей в его случае будет больше оснований удовлетворить ходатайство о взятии Порошенко под стражу, чем было в случае с Медведчуком", - говорит источник.