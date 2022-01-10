Арест имущества и активов экс-президента Петра Порошенко по делу о государственной измене не затрагивает интересы телеканалов "Прямой" и "5 канал".

Об этом заявила представитель Государственного бюро расследований во время брифинга в понедельник, 10 января.

"Оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные события. Арест корпоративных прав на указанные каналы и их активы не налагался и какое-либо ограничение деятельности не произошло", - сообщил представитель.

Кроме того, в ГБР рассказали, что на самом деле по решению суда арестованы доли в уставном капитале ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" и дочернего предприятия ГП "ТРК" НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ", бенефициарным владельцем которых является народный депутат Петро Порошенко, по состоянию на 21 декабря 2021.

В ГБР добавили, что арест имущества никоим образом не лишает собственника права пользоваться этим имуществом.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В январе суд арестовал все его имущество и активы и "Страна" публиковала его полный список.

После этого во фракции Порошенко "Евросолидарность" заявили об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", однако в ГБР опровергли эту информацию.

Стоит отметить, что активы "Прямого" и "5 канала" осенью прошлого года Порошенко передал медиахолдингу "Свободные медиа".