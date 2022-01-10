Порошенко увеличил траты на юристов в 88 раз. В конце декабря он потратил 11 миллионов
Бывший президент Украины Петр Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене, увеличил траты на юристов в 88 раз - с 124,6 тысяч гривен в октябре до 10,99 миллионов, которые он указал в январских изменениях. Дата совершения расхода - 29 декабря.
Об этом свидетельствуют данные в декларации бывшего главы государства.
В частности, в декларации от 6 января он отчитался об огромных расходах на юридические услуги - 10,99 млн грн.
До этого Порошенко тратился на юридические услуги в октябре. Тогда расходы составили всего 124,6 тысячи гривен.
Вероятно сейчас Порошенко решил резко усилить свою юридическую защиту после объявления ему подозрения в госизмене.
Подробнее о деле Порошенко можно прочитать здесь.
Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.
При этом экс-президент сейчас находится за пределами Украины и собирается вернуться только 17 января.
Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание экс-президента Украины для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.
Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".
Кроме того, 6 января Печерский суд Киева арестовал все имущество и активы Петра Порошенко.