Бывший президент Украины Петр Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене, увеличил траты на юристов в 88 раз - с 124,6 тысяч гривен в октябре до 10,99 миллионов, которые он указал в январских изменениях. Дата совершения расхода - 29 декабря.

Об этом свидетельствуют данные в декларации бывшего главы государства.

В частности, в декларации от 6 января он отчитался об огромных расходах на юридические услуги - 10,99 млн грн.

До этого Порошенко тратился на юридические услуги в октябре. Тогда расходы составили всего 124,6 тысячи гривен.

Вероятно сейчас Порошенко решил резко усилить свою юридическую защиту после объявления ему подозрения в госизмене.

Подробнее о деле Порошенко можно прочитать здесь.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за пределами Украины и собирается вернуться только 17 января.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание экс-президента Украины для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".

Кроме того, 6 января Печерский суд Киева арестовал все имущество и активы Петра Порошенко.