В воскресенье, 9 января, в Киеве на Михайловской площади проходит акция протеста под названием "СкажиПутину_НІ/ SayNOtoPutin".

Ее организовали близкие к экс-президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко организации - "Вильни люди" и "Движение сопротивления капитуляции". Они подозревают, что завтра, 10 января, на переговорах России и США затевается "зрада" против Украины.

"Путин и Россия - военные преступники. Разговор с ним должен происходить только на основании мирового права, в международных судах и никак иначе", - заявляют на митинге.

В настоящее время людей на митинге не очень много.

Подобные акции, по словам организаторов, проходят в разных городах Украины и мира. Сообщается, что с плакатами вышли в Эдмонтоне (Канада), Мельбурне (Австралия) и Лиссабоне (Португалия).

Напомним, на 10-13 января запланированы переговоры Соединенными Штатами Америки, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Переговоры пройдут в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседание Совета РФ и НАТО, обсуждения в ОБСЕ.

О подготовке акции протеста сторонниками Порошенко сообщалось тремя днями ранее. Они тогда еще заявили, что на переговорах "затевается какая-то зрада" против Украины.

Вместе с тем, мы сообщали, что в России и США заявили об отсутствии оптимизма накануне переговоров.