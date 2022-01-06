Перед двусторонними переговорами Россия-США, которые запланированы на 10 января, в Киеве сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко решили устроить акцию протеста. Они подозревают, что там "затевается какая-то зрада" против Украины.

Об этом сообщает организация "Вільні люди" на своей странице в Facebook.

За день до саммита, 9 января, организация "Вільні люди" и "Движение сопротивления капитуляции" будут стоять на Михайловской площади с плакатами "Скажи Путину нет"

"Ничего про нас без нас. Украина не примет ультиматумов против нашей свободы и совместных интересов союзников", - пишут организаторы.

Напомним, переговоры США, НАТО и России пройдут в Женеве 10-13 января в трех разных форматах: двусторонний диалог Россия-США, заседания Совета НАТО-Россия и обсуждения в ОБСЕ.

При этом в Государственном департаменте США заявили, что американские представители не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы.

Также "Страна" сообщала, что Белый дом не станет отвечать на каждый пункт предложения России по гарантиям безопасности.