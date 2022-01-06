Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они поговорили в том числе о ситуации на границе нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Разговор состоялся в среду, 5 января. Стороны обсудили наращивание Россией сил на границе с Украиной.

"Они взаимно подтвердили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ллойд Остин поблагодарил Бена Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность. Они обязались продолжать тесную координацию", - сообщили в Пентагоне.

Напомним, ранее ситуацию на российско-украинской границе обсудили госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США, в которых дипломаты среди прочих тем обсудили напряжение между Украиной и Россией.