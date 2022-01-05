Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном обсудили ряд вопросов, касающихся Украины и ситуации на ее границах.

Об этом госсекретарь США написал в Twitter.

"Говорил сегодня с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины и других важных двусторонних и региональных вопросах", - написал глава внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, по словам Блинкена, стороны также обсудили вопросы, которые касаются событий в Йемене, Эфиопии и Судане.

Кроме того, госсекретарь поздравил ОАЭ с получением места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в начале года.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США, в которых дипломаты среди прочих тем обсудили напряжение между Украиной и Россией.

Кроме того, Энтони Блинкен на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского созвонился с коллегами из восточноевропейских стран-членов НАТО, чтобы обсудить с ними Украину и вопросы, которые касаются Североатлантического Альянса.