Государственное бюро расследований официально подтвердило информацию "Страны", что экс-президент Петр Порошенко не планировал свой зарубежный визит заранее и его отлёт был спонтанным - после сообщения нашего издания о скором вручении ему подозрения по делу о госизмене.

Заявление опубликовано в Фейсбуке ГБР.

"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", - сообщают в ГБР.

В ходе следственных действий от авиакомпании была получена информация о том, что билеты народный депутат Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове (и, отметим, через 5 минут после появления сообщения в телеграмм-канале "Страны" о подготовке ему подозрения).

"Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий", - резюмировали в ГБР.

Напомним, что 6 января Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал все имущество Порошенко.

"Страна" анализировала, каким именно образом Порошенко собирается возвращаться в Украину и что будет после этого.