Вчера, 6 января, во фракции Петра Порошенко "Евросолидарность" официально заявили, что по делу о госизмене были арестованы не только активы экс-президента, но и активы телеканалов "Прямой" и "5 канал". Однако сегодня в Государственном бюро расследований опровергли заявление фракции.

Об аресте активов телеканалов сообщается на официальном сайте "Евросолидарности".

Как сообщили в пресс-службе ГБР, информация об аресте активов "Прямого" и "5 канала", которые с прошлого года принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа" не соответствует действительности.

В бюро напомнили, что по делу о государственной измене арест был наложен исключительно на имущество и активы Порошенко, которыми он владеет согласно реестрам.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Сам Порошенко находится не в Украине и собирается вернуться лишь 17 января. Вчера суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. "Страна" публиковала полный список арестованного имущества Порошенко.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".