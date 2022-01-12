Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что доставит Порошенко в суд на избрание меры пресечения уже 17 января, то есть как только он вернется в Украину, которую стремительно покинул сразу после сообщения "Страны" о планах вручить ему подозрение.

В ГБР расценивают поведение Порошенко как уклонение подозреваемым от своих процессуальных обязанностей, что может быть основания следственному судье применить более суровую меру пресечения.

Об этом ГБР сообщило в своем Telegram канале.

"Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР».

В указанном уголовном производстве уже сообщено о подозрении:

двум народным депутатам Украины, один из которых пятый Президент Украины;

бывшему министру энергетики и угольной промышленности;

топ-менеджеру времен Януковича.

В декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить президенту Украины повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

В целях выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с и. о. Генеральный прокурор обратился в Печерский райсуд Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следователем судьей.

По информации СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения.

Уклонение пятым Президентом Украины от исполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения.

Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане, в том числе народные депутаты, равны перед законом.

Во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что статьей 42 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суду".

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко объявили мобилизацию для его встречи в аэропорту "Жуляны" в понедельник.