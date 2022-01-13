Лидер "Евросолидарности" и экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, возможно, не прилетит 17 января в Киев на рейсовом самолете, как обещал.

Об этом сообщил источник "Страны", близкий к Офису президента, цитируя версию, которая обсуждается на Банковой.

Наш собеседник не исключает, что заявления о прилете Порошенко в Киев 17 января - обманный маневр. И в реальности он попытается, как бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили в свое время, проехать в Украину по наземной границе из Польши и побыть на Западную Украину. Откуда уже со своими сторонниками затем поехать в Киев.

Впрочем, насколько соответствует действительности такое предположение непонятно. Особенно с учетом того, что партия Порошенко уже собирает людей 17 января в Жулянах.

Подробно о том, как Порошенко собирается возвращаться в Украину читайте здесь.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований собирается доставить Порошенко в суд сразу после его прилета в Киев 17 января.