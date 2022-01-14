В Госбюро расследований рассчитывают на то, что экс-президент Петр Порошенко сдержит свое слово и сразу после возвращения из-за границы в понедельник, 17 января, прибудет в суд для избрания ему меры пресечения, как он ранее и обещал.

Об этом сообщила представитель ведомства во время брифинга в пятницу, 14 января.

Как сообщалось, у Порошенко объявили мобилизацию для его встречи в аэропорту "Жуляны" в понедельник.

Напомним, перед Новым годом экс-президент уехал за границу сразу после того, как ему попытались вручить повестку в ГБР.

Ранее стало известно, что Порошенко вернется в Украину 17 января. Партия "Европейская солидарность" объявила о мобилизации людей для встречи бывшего президента Украины в этот день. Главная задача - давление на суд, чтоб экс-президента не взяли под стражу.

При этом в Офисе президента считают, что заявление о прилете Порошенко 17 января может быть обманным маневром.

По какому сценарию в реальности экс-президент собирается вернуться в Украину разбирался журналист "Страны" Денис Рафальский в отдельном материале.