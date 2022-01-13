В день предполагаемого возвращения в Украину экс-президента Петра Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене, в столице усилят охрану аэропорта "Киев" ("Жуляны"). К такой мере решили прибегнуть в связи с проведением 17 января акции "Порошенко возвращается", передает "КП в Украине".

"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", - сообщили в пресс-службе и добавили, что журналистов будут пускать в аэропорт по предварительной аккредитации

Напомним, 17 января в Украину должен вернуться Петр Порошенко, который уехал за границу сразу после того, как ему попытались вручить повестку в ГБР. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

А за несколько дней до этого, 17 декабря, Порошенко покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что он планово вылетел в Турцию и Польшу.

Также мы писали, что 6 января суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. "Страна" публиковала полный список арестованного имущества Порошенко.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".