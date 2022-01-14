Накануне возвращения в Украину Петра Порошенко, который стал фигурантом уголовного дела о госизмене и прокуратура просит суд его взять под стражу, духоподъёмное напутствие экс-президенту дал его соратник Юрий Луценко.

Он считает, что каждый политик должен посидеть в тюрьме.

"Каждый украинский политик должен извиняться и я в том числе. Более того, каждый украинский политик должен немного посидеть в СИЗО. Это очень полезно", - сказал Луценко, который уже отсидел в тюрьме при Януковиче.

Отметим, что сам Порошенко так не считает и думает, что власти побоятся его отправить в тюрьму.

Напомним, перед Новым годом экс-президент уехал за границу сразу после того, как ему попытались вручить повестку в ГБР.

Ранее стало известно, что Порошенко вернется в Украину 17 января. Партия "Европейская солидарность" объявила о мобилизации людей для встречи бывшего президента Украины в этот день. Главная задача - давление на суд, чтоб экс-президента не взяли под стражу.

При этом в Офисе президента считают, что заявление о прилете Порошенко 17 января может быть обманным маневром.

По какому сценарию в реальности экс-президент собирается вернуться в Украину разбирался журналист "Страны" Денис Рафальский в отдельном материале.