Петра Порошенко ждут в Печерском суде в 11:00. Фото: "Страна"

Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко назначено на 11:00, 17 января. Следствие напомнило, что требует заключения под стражу.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Суд по мере пресечения для Порошенко

Суд по мере пресечения для Порошенко

Напомним, что Петр Порошенко должен прилететь в Украину рейсовым самолетом в 09:10 17 января. В Государственном бюро расследований рассчитывают, что Порошенко "как и обещал" сам придет в суд для избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко и утвердил залог в размере одного миллиарда гривен.

Стоит отметить, что Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал все имущество и активы экс-президента в рамках дела о государственной измене.

Как известно, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что ГБР может устроить перекрестный допрос Порошенко и Медведчуку.

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