Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко назначено на 11:00, 17 января. Следствие напомнило, что требует заключения под стражу.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Напомним, что Петр Порошенко должен прилететь в Украину рейсовым самолетом в 09:10 17 января. В Государственном бюро расследований рассчитывают, что Порошенко "как и обещал" сам придет в суд для избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко и утвердил залог в размере одного миллиарда гривен.

Стоит отметить, что Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал все имущество и активы экс-президента в рамках дела о государственной измене.

Как известно, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что ГБР может устроить перекрестный допрос Порошенко и Медведчуку.