Подозреваемый в государственной измене экс-президент Украины Петр Порошенко, который 17 января должен вернуться в страну и сразу явиться в суд, рассказал о причинах возвращения. Он заявил, что должен защищать страну и обеспечить единство.

Об этом лидер "Евросолидарности" написал в Facebook.

"Я возвращаюсь, чтобы защищать Украину, чтобы обеспечить единство. Чтобы бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину", - заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что главная цель Владимира Зеленского и власти - донести до Порошенко, что ему лучше не возвращаться и запугать его. Он заявил, что во время своего президентства "дал отпор Путину" и Зеленского тоже не испугается.

"Я не вернусь защищаться от Зеленского. Это не стоит внимания. А я возвращаюсь защищать Украину", - написал Порошенко.

Напомним, по словам Порошенко в Украину он прилетит уже в понедельник, 17 января. ГБР готовится доставить его в суд сразу после прилета в Киев, при этом в Госбюро рассчитывают, что Порошенко сам явится в суд для избрания меры пресечения.

Однако сам экс-президент считает, что его по возвращению в Украину не арестуют, поскольку у власти не хватит на это духа.

Также "Страна" подробно разбиралась, как партия Порошенко готовится встречать своего лидера в Украине.