Порошенко заявил, что возвращается в Украину "для обеспечения единства страны"
Подозреваемый в государственной измене экс-президент Украины Петр Порошенко, который 17 января должен вернуться в страну и сразу явиться в суд, рассказал о причинах возвращения. Он заявил, что должен защищать страну и обеспечить единство.
Об этом лидер "Евросолидарности" написал в Facebook.
"Я возвращаюсь, чтобы защищать Украину, чтобы обеспечить единство. Чтобы бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину", - заявил Порошенко.
Экс-президент считает, что главная цель Владимира Зеленского и власти - донести до Порошенко, что ему лучше не возвращаться и запугать его. Он заявил, что во время своего президентства "дал отпор Путину" и Зеленского тоже не испугается.
"Я не вернусь защищаться от Зеленского. Это не стоит внимания. А я возвращаюсь защищать Украину", - написал Порошенко.
Напомним, по словам Порошенко в Украину он прилетит уже в понедельник, 17 января. ГБР готовится доставить его в суд сразу после прилета в Киев, при этом в Госбюро рассчитывают, что Порошенко сам явится в суд для избрания меры пресечения.
Однако сам экс-президент считает, что его по возвращению в Украину не арестуют, поскольку у власти не хватит на это духа.
Также "Страна" подробно разбиралась, как партия Порошенко готовится встречать своего лидера в Украине.