Подозреваемый в госизмене экс-президент Петр Порошенко, который утром 17 января прилетел в киевский аэропорт "Жуляны" и выступил на митинге собравшихся там сторонников, пообещал приехать в суд на заседание по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Порошенко уже сел в машину, которая должна доставить его в Печерский суд столицы. Как сообщили "Стране" сотрудники Печерского суда, заседание по его делу не переносится и должно состояться в 11:00, как и было запланировано.

Под Печерским судом Порошенко ждут его сторонники с митингом.

Громко играет музыка, много полиции. Ждут приезда Порошенко. Здесь сторонники экс-президента тоже покреативили с лозунгами на плакатах: "Порох - сила, Зе - могила", "Вернём клоуна в цирк", "Я с порохом".

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как подозреваемый в госизмене Порошенко прилетел в Украину, где его не задержали.

Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту назначено на 11:00. Следствие требует заключить лидера "Евросолидарности" под стражу.