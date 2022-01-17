Утром в понедельник, 17 января, из аэропорта Варшавы вылетает самолет с Петром Порошенко на борту. В Киев он должен прибыть в 09:10.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Летит экс-президент лоу-костом Wizzair. Место Петра Порошенко - в первом ряду. Первые 7 рядов в самолете выкуплены его сторонниками.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Петр Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.

Также мы писали, что Порошенко в аэропорту Варшавы сопровождали го жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Кроме того, мы писали, что утром 17 января в киевском аэропорту "Жуляны" собирается массовка для встречи Порошенко, а на входе выставили кордоны полиции. Фото правоохранителей опубликовал в Facebook соратник Порошенко Юрий Бирюков. По словам Бирюкова, полиции и Нацгвардии немного. Сторонникам Порошенко позволили завезти на территорию технику для митинга и смонтировать экран.