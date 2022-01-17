Утром в понедельник, 17 января, Петр Порошенко вместе со своими однопартийцами прибыл в аэропорт Федерика Шопена в Варшаве, откуда в 06:40 (07:40 по киевскому времени) рейсовым самолетом компании Wizzair он должен вылететь в Киев.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Порошенко сопровождают его жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Комментировать что-либо журналистам Порошенко отказался. Заявил, что провел вчера пресс-конференцию на которой ответил на все вопросы.

Мы ведем онлайн-репортаж о том, как Порошенко летит в Украину, где он сразу идет под суд.

"Страна" писала о том, что перед возвращением в Украину, в воскресенье, 16 января, бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве. Он заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город. Также, по его словам, он собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. Кроме того, Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию.

Также мы сообщали, что перед возвращением в Украину Петр Порошенко забронировал два автомобиля в два столичных аэропорта на 17 января.