Почти как Навальный. Три главных заявления Петра Порошенко перед возвращением в Украину. Видео
Перед возвращением в Украину бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве.
Среди главных заявлений Петра Порошенко:
- Порошенко заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город, хотя и не исключает, что самолёт власти могут посадить насильно в другом месте.
- Бывший президент Украины собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. При этом в свой арест Порошенко не верит и говорит, что Зеленскому от этого будет только хуже.
- Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию. Говорит, что специально с датой не подгадывал.
К слову, самолёт с Навальным тогда в Москве посадили в другом аэропорту. Должен был прилететь во Внуково (где уже собрались его сторонники), а посадили его в Шереметьево, где и задержали.
Напомним, что Порошенко заявил, что возвращается в Украину "для обеспечения единства страны".
Ранее мы писали, что Петр Порошенко считает, что его не арестуют по возвращении в Украину, поскольку не видит для этого оснований.
Также "Страна" сообщала, что Петр Порошенко уже заявлял, что его по возвращению в Украину не арестуют. По его мнению, для этого власти не хватит "ни духу ни сил, ни воли".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.