Перед возвращением в Украину бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве.

Среди главных заявлений Петра Порошенко:

Порошенко заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город, хотя и не исключает, что самолёт власти могут посадить насильно в другом месте. Бывший президент Украины собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. При этом в свой арест Порошенко не верит и говорит, что Зеленскому от этого будет только хуже. Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию. Говорит, что специально с датой не подгадывал.

К слову, самолёт с Навальным тогда в Москве посадили в другом аэропорту. Должен был прилететь во Внуково (где уже собрались его сторонники), а посадили его в Шереметьево, где и задержали.

Напомним, что Порошенко заявил, что возвращается в Украину "для обеспечения единства страны".

Ранее мы писали, что Петр Порошенко считает, что его не арестуют по возвращении в Украину, поскольку не видит для этого оснований.

Также "Страна" сообщала, что Петр Порошенко уже заявлял, что его по возвращению в Украину не арестуют. По его мнению, для этого власти не хватит "ни духу ни сил, ни воли".