Утром в понедельник, 17 января, в киевском аэропорту "Жуляны", куда в 09:10 из Варшавы должен прилететь экс-президент Петр Порошенко, дежурит полиция и Нацгвардия.

Об этом в Facebook сообщил соратник Порошенко Юрий Бирюков.

Бирюков опубликовал фото полиции, которую выставили перед входом в аэропорт. Там уже собирается массовка для его встречи.

По словам Бирюкова, полиции и Нацгвардии немного. Сторонникам Порошенко позволили завезти на территорию технику для митинга и смонтировать экран.

Напомним, "Страна" писала о том, что утром 17 января Петр Порошенко с однопартийцами прибыл в аэропорт Варшавы, откуда он должен вылететь в Киев. Самолет должен вылететь в 07:40 по киевскому времени.

Мы следим за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд в обновляемом материале.

Также мы писали, что сбор сторонников Порошенко запланирован на 17 января в 8 утра в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Кроме того, сообщалось, что, как стало известно "Стране", перед возвращением в Украину Петр Порошенко забронировал два автомобиля в два столичных аэропорта на 17 января. Одно авто за €150 класса L (полноразмерный седан уровня Skoda Oktavia) с подачей утром в аэропорт "Киев", что в Жулянах. Вторую машину будут забирать в терминале аэропорта "Борисполь" в 14:00.