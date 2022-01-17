Петр Порошенко пересек границу согласно нормам действующего законодательства. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в ответ на заявление экс-президента о том, что переодетые пограничниками правоохранители пытались не пустить его на родину.

"Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить в Украину", - заявили в Госпогранслужбе.

Также пограничники напомнили, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину.

"Во время мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину были проинформированы представители правоохранительных органов", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.

Также мы писали, что Порошенко утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Там его сопровождали го жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Около 07:40 по киевскому времени самолет с Петром Порошенко и его сторонниками на борту вылетел из Варшавы в Киев.

Кроме того, мы писали, что утром 17 января под аэропортом "Жуляны" собралось около тысячи сторонников Порошенко.

"Страна" писала о том, что перед возвращением в Украину, в воскресенье, 16 января, бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве. Он заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город. Также, по его словам, он собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. Кроме того, Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию.