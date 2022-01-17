Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сегодня прилетел в Украину авиарейсом из Польши, возмущен тем, что его 15 минут держали на границе. Свое негодование он высказал сразу после того, как прошел паспортный контроль. Для этого политик устроил митинг прямо в зале аэропорта.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

"Только что на протяжении 15 минут незаконно правоохранители, часть из которых была переодета в форму пограничников, часть из них была в черной форме, пытались не пропустить меня на территорию Украины", - заявил Порошенко, находясь в тесном кольце своих соратников.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.

Также мы писали, что Порошенко утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Там его сопровождали го жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Около 07:40 по киевскому времени самолет с Петром Порошенко и его сторонниками на борту вылетел из Варшавы в Киев.

Кроме того, мы писали, что утром 17 января под аэропортом "Жуляны" собралось около тысячи сторонников Порошенко.

"Страна" писала о том, что перед возвращением в Украину, в воскресенье, 16 января, бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве. Он заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город. Также, по его словам, он собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. Кроме того, Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию.