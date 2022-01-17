Утром в понедельник, 17 января, под аэропортом "Жуляны" в Киеве, куда к 09:10 должен прилететь экс-президент Петр Порошенко, уже собралось где-то под тысячу его сторонников.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Народ потихоньку подтягивается. В терминале все журналисты уже ждут Порошенко.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.

Также мы писали, что Порошенко утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Там его сопровождали го жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Около 07:40 по киевскому времени самолет с Петром Порошенко и его сторонниками на борту вылетел из Варшавы в Киев.

Кроме того, мы писали, что утром 17 января в киевском аэропорту "Жуляны" собиралась массовка для встречи Порошенко, а на входе выставили кордоны полиции. По словам Бирюкова, полиции и Нацгвардии немного. Сторонникам Порошенко позволили завезти на территорию технику для митинга и смонтировать экран.