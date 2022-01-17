В Киеве возле аэропорты "Жуляны" продолжается митинг сторонников обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко, который уже прилетел в столицу. Перед участниками акции выступает сам Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В ходе своей речи Порошенко клеймит власть, а толпа поддакивает "Ганьба". Порошенко упрекает президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот "играл на рояле", изображая, что это "и есть культура его страны".

"Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность", - сказал Порошенко.

В конце Порошенко рассказал на митинге, что его собирались задержать в аэропорту, но увидев массовку, "испугались". "Сейчас я двигаю на суд (Печерский суд, в котором ему должны в 11:00 избрать меру пресечения - Ред.). И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом", - заканчивает экс-президент свое выступление.

"Страна" следит за возвращением Порошенко в обновляемом онлайн-репортаже.