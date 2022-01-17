Порошенко прошел паспортный контроль. К нему подходили следователи ГБР, забирали и отдали паспорт
Сегодня, 17 января, в киевском аэропорту "Жуляны", у обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенкоо забрали паспорт на контроле. Однако потом лидеру "Евросолидарности" вернули его документ и он беспрепятственно покинул аэропорт.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Порошенко подошел на паспортный контроль, где некоторое время ему не отдавали паспорт. Паспорт забрали следователи ГБР, как заявили в бюро - для проверки. Однако через некоторое время документ вернули и экс-президент вышел из аэропорта, его никто не задерживал.
"Страна" следит за ходом событий вокруг возвращения Порошенко в обновляемом материале.
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