В Госбюро расследований пояснили, что во время прохождения Петром Порошенко паспортного контроля в аэропорту "Жуляны" утром 17 января следователи ГБР пытались вручить экс-президенту повестку с вызовом в суд, однако он от получения документов отказался.

Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян сообщила во время брифинга, который транслировался в YouTube.

"Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов", - заявила она.

По словам Сафьян, адвокаты Порошенко обещали получить процессуальные документы после погранконтроля, но потом сбежали.

"Адвокаты Петра Алексеевича заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля, путем создания искусственной толпы, сбежали. Все требования закона были соблюдены. Это официальная позиция. Я не видела, что происходило там", - сказала представитель ГБР.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале подробно пишет о том, как подозреваемый в госизмене Порошенко прилетел в Украину.

Также мы сообщали, что к Порошенко во время паспортного контроля подходили следователи ГБР, забирали и отдали паспорт.

Кроме того, мы писали, что Порошенко заявил, что правоохранители в форме пограничников пытались не пустить его в Украину.