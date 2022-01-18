Вдоль границы с Беларусью украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки для переброски резерва на случай резкого обострения ситуации. Об этом сообщает Госпогранслужбу.

Украина существенно активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. С ноября 2021 года на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

"Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в сосредоточении военной мощи на границах, в непосредственной близости к республике.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина назвали "чрезмерно напряженной" ситуацию на границе Украины. Разрядить ее могут договоры о безопасности.

Также мы сообщали, что вдоль линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом летает британский самолет-разведчик.