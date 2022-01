Украинские пограничники отреагировали на известие о новых учениях армии Российской Федерации на территории Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областей и заявили, что не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с учениями.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 11 января, со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Рядом с границей на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - заявил Демченко.



Он также добавил, что на границе с Белоруссией ситуация спокойная.

"Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил Демченко.

Напомним, что в американских СМИ заявили о том, что Российская Федерация перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной и это может означать подготовку к масштабному вторжению. При этом, само вторжение могло быть отложено до февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что New York Times опубликовала карту с диспозицией войск РФ на границе с Украиной. На карте The New York Times указаны десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по данным издания, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Также мы писали, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США в Женеве заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.