Вечером во вторник, 11 января, в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили у россиянина, который летел в Стамбул, радиоактивные часы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Когда пограничники проверяли ручную кладь мужчины, на нее отреагировал стационарный комплекс "Янтарь", при помощи которого отслеживается наличие радиоактивных материалов и предметов.

"Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. При этом доза излучения предмета превосходила допустимую норму в 100 раз", - говорится в сообщении.

Согласно установленному порядку таможни, часы были изъяты.

Напомним, "Страна" писала о том, как индус из Эмиратов предложил сотруднице таможни тысячу долларов, чтобы его пустили в Украину. Это также произошло в аэропорту "Борисполь". В итоге мужчину задержали и начали уголовное дело за попытку взятки.

Также мы сообщали о том, что в конце прошлого года в "Борисполе" поймали мужчину, который засунул под кофту айфонов на более чем 200 тысяч. Мужчина, возвращавшийся с отдыха в ОАЭ, по словам работников таможни, был похож на черепашку-ниндзя, чем и привлек внимание нескольких контролирующих служб.